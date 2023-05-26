Силы ПВО сбили ночью над Украиной 10 крылатых ракет, 23 шахедов и 2 разведывательных БпЛА

Всего оккупанты выпустили:

▪️10 крылатых ракет Х-101/х-555 из самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря;

▪️7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Токмак (и.о. Запорожская обл.);

▪️31 ударный БпЛА иранского производства «Shahed-136/131» по южному и северному направлениям.

Попадание ударных БПЛА и нескольких ракет С-300/С-400 были зафиксированы в Харьковской и Днепропетровской областях.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/59054

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