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Силы ПВО сбили ночью над Украиной 10 крылатых ракет, 23 шахедов и 2 разведывательных БпЛА
Всего оккупанты выпустили:
▪️10 крылатых ракет Х-101/х-555 из самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря;
▪️7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Токмак (и.о. Запорожская обл.);
▪️31 ударный БпЛА иранского производства «Shahed-136/131» по южному и северному направлениям.
Попадание ударных БПЛА и нескольких ракет С-300/С-400 были зафиксированы в Харьковской и Днепропетровской областях.
Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/59054