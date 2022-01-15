Скандал с назначением директора харьковского театра Пушкина: всех кандидатов пропустили дальше

Все восемь кандидатов, претендующих на должность директора Харьковского театра русской драмы имени Пушкина, могут участвовать во втором этапе конкурса. Об этом сообщили в Коалиции деятелей культуры. Напомним, несколько дней назад в связи с конкурсом на кресло директора этого театра разразился скандал. Одна из претенденток, основатель и руководитель театра "Арабески" Светлана Олешко, заявила, что ее дисквалифицировали на первом же этапе по формальному поводу – из-за отсутствия сертификата о знании украинского языка. Олешко назвала такое решение незаконным и намеревалась судиться.

По информации Коалиции деятелей культуры, состоялось еще одно заседание конкурсной комиссии. Напомним, по итогам предыдущего к дальнейшим этапам конкурса допустили только троих кандидатов. По результатам сегодняшнего заседания все восемь кандидатов допущены к следующему этапу.

Напомним, на должность директора театра Пушкина претендуют:

● Андрей Гапанович - экс-директор Харьковского ТЮЗа;

● Алла Корчевская - директор концертного агентства, экс-администратор ХНАТОБа;

● Инга Лобанова - экс-заведующая литературной частью Харьковского театра кукол;

● Сергей Москаленко - диктор и телеведущий, вел ряд программ на харьковских каналах;

● Наталья Мысенко - замдиректора театра Пушкина;

● Светлана Олешко - основатель театра "Арабески";

● Виктория Пономаренко - начальник отдела культуры, молодежи и спорта в мэрии города Южный Харьковского района;

● Олег Свиридов - экс-работник прокуратуры и облуправления юстиции, бывший юрисконсульт Харьковского метрополитена, сейчас - юрисконсульт Харьковской городской организации ветеранов.

Комментируя вопрос сертификата о знании украинского языка, юрист Алексей Головин отметил, что сертификат должен быть предоставлен на момент утверждения кандидата – грубо говоря, на момент его "приема на работу". Закон не требует предоставлять сертификат на этапе конкурса, а если комиссия хотела его увидеть, можно было попросить кандидатов об этом.

Напомним, первый конкурс на должность директора театра Пушкина был назначен в июне, и победил в нем генерал-майор МВД Анатолий Винник. Однако облсовет дважды на сессиях, в сентябре и ноябре, не утвердил его кандидатуру. После этого был назначен новый конкурс.

Источник: sq.com.ua

Автор: Наталья Кобзар

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