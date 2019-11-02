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Скандальный угон: харьковских полицейских уволили
Двое харьковских полицейских уволены за нарушение служебной дисциплины.
Как сообщили в облуправлении полиции, также от должности освобожден руководитель территориального подразделения, в подчинении которого находился один из полицейских,.
Напомним, 25 октября с заявлением в полицию обратился киевлянин, у которого угнали машину. Он утверждал, что харьковские копы причастны к преступлению.
Источник: sq.com.ua
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