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Скандальный угон: харьковских полицейских уволили

Скандальный угон: харьковских полицейских уволили

Двое харьковских полицейских уволены за нарушение служебной дисциплины.

Как сообщили в облуправлении полиции, также от должности освобожден руководитель территориального подразделения, в подчинении которого находился один из полицейских,.

Напомним, 25 октября с заявлением в полицию обратился киевлянин, у которого угнали машину. Он утверждал, что харьковские копы причастны к преступлению.

Источник: sq.com.ua

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