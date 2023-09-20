Слова Сі Цзіньпіна, що «росія самостійно переможе більше 50 країн світу», є фейком

Брехня: Китай не допомагає росії, але, якщо вирішить допомогти, Бог вам не допоможе. Україні допомагає майже весь світ. Якщо ми побачимо загрозу Третьої світової війни, ми допоможемо рф, а поки розслабтеся і спостерігайте, як росія сама перемагає понад 50 країн світу. Ця цитата лідера КНР опублікувана одним з користувачів у Facebook та поширюється і на російськомовних акаунтах і сторінках.

Правда: насправді, жодне офіційне джерело чи ЗМІ не підтверджують, що лідер КНР вимовив ці слова, коли говорив про війну в Україні, повідомили журналісти грузинського проєкту Myth Detector.

- Жодної інформації у відкритих джерелах не виявлено, що Сі Цзіньпін виступив із заявою, згідно з якою «росія самотужки перемагає понад 50 країн світу», «а Китай допоможе росії, коли побачить загрозу Третьої світової війни».

Джерело: https://t.me/spravdi/33482

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