Служба по предотвращению коррупции получила около 190 сообщений

Служба по вопросам предотвращения коррупции Харьковского городского совета получила 189 сообщений в 2019 году.

Об этом сегодня, 21 января, сообщила начальник службы Елена Павлова.

По ее словам, во всех этих сообщениях содержалось слово «коррупция», но при этом в 177 из них не было информации о нарушении требований, ограничений или запретов, предусмотренных Законом Украины «О предотвращении коррупции».

«Только два сообщения содержали информацию о нарушении правил регулирования конфликта интересов в одной из школ города, которая подтвердилась. По результатам рассмотрения, конфликт интересов был урегулирован, директор привлечен к дисциплинарной ответственности», - отметила Елена Павлова.

По ее словам, еще 10 сообщений касались должностных лиц других органов и учреждений, и поэтому они были направлены в органы Национальной полиции.

Источник: city.kharkov.ua

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