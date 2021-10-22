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Смертельный пожар в Лозовском районе: обстоятельства гибели семьи устанавливает полиция

Смертельный пожар в Лозовском районе: обстоятельства гибели семьи устанавливает полиция

На Харьковщине полицейские устанавливают обстоятельства гибели семьи во время пожара в одном из домовладений в селе Красное Лозовского района.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о пожаре поступила полиции 22 октября около 01:00. 

По адресу выезжали следственно-оперативная группа и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В жилом доме были обнаружены тела трех погибших. Погибшими оказались 65-летний мужчина, его жена 63 лет и 42-летний сын. Видимых признаков насильственной смерти на их телах не обнаружено.

В настоящее время все обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Следственным отделением сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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