Сьогодні від білорусів прилетіло 40 ракет

Лише за один ранок, по п‘ятьох наших областях.

«Когда оні нам обьяснят»? Коли нашу країну донівечать ракетними обстрілами? Так у нас і так уже 30 відсотків території поруйновано.

Чи «ми поймьом», коли погодимося «шукати мір в очах путіна»?

Білоруси люблять мантрувати - «ми всєго лишь маленькіє люди», а це ж так само ницо, як від російських імперців, яких 140 мільйонів. Це солідарна відповідальність за злочини, не вийде грати в страуса.

І не кажіть про 40 білоруських партизанів та добробат імені К.Калиновського. Це краплина в морі. Дякую, що є, але - краплина.

Все думаю, як воно спиться сусідам. Поки нас убивають - за їхньої мовчазної згоди.

Найгірше, коли серед українців чую виправдання цієї зради, мовляв, вони нічого не можуть вдіяти.

То згадайте, коли вчергове їх виправдовуєте, про 40 ракет за один ранок (із них 24 на мою Житомирщину)

Це ж що за гримуча мішанина - синдрому маленьких людей та головне - малодушності, яку намагаються видати за мудру інтелігентність.

Малодушність білоруса як явище ще вивчатимуть у новітній історії.

«Ми нє такіє, как ви, ми нє будем убівать на майданах».

Потім знімуть черевики, охайно поставлять їх біля лавки. Почистять зуби і ляжуть спокійно спати. І не побачать у снах ніяких ракет, болю, крові і смертей. Бо їх наяву бачать українці.

Источник: facebook.com

Автор: Anatoliy Anatoliy

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