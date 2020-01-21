SpaceX «взорвала» ракету Falcon 9 в рамках испытаний системы спасения Crew Dragon в полете. Все получилось!

SpaceX произвела тот самый важный запуск, в рамках которого состоялись дополнительные испытания системы аварийного спасения (САС) с отстрелом капсулы во время полета. Как и предполагалось, для чистоты эксперимента с имитацией аварии ракеты-носителя саму ракету «взорвали» вскоре после отстрела капсулы. Если точнее, она разрушилась сама вследствие воздействия аэродинамических сил. Капсула приводнилась в Атлантическом океане спустя 9 минут после запуска. Да, предстоит еще дождаться официального заявления, но, похоже, все получилось. И это было феерично!

Напомним, Crew Dragon разрабатывается в рамках программы NASA по стимулированию разработки частных кораблей Commercial Crew Development для отправки американских астронавтов на МКС и обеспечения независимости в этом вопросе от России. После закрытия программы Space Shuttle в 2011 году единственным средством доставки экипажей на Международную космическую станцию являются российские корабли «Союз».

Что же, как можно было наблюдать в прямой трансляции на канале SpaceX в YouTube, ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с пусковой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал 19 января в 17:30 по киевскому времени. Спустя 1 минуту 25 секунды после старта корабль Crew Dragon успешно отсоединился от ракеты, которая спустя еще примерно десять секунд взорвалась.

Далее все шло по плану: вторая установка из восьми двигателей SuperDraco (именно она отвечает за отстрел и управляемое приземление спасательной капсулы в случае возникновения нештатной ситуации) отработала как следует после отстыковки отвела капсулу на безопасное расстояние, затем сначала был отсоединен нижний служебный отсек, а после выпущены четыре парашюта. Примерно на 9 минуте после старта капсула, отстрелив парашюты, как следует приводнилась в Атлантическом океане. Спустя непродолжительное время ее выловило служебное судно и она, если судить визуально, в полном порядке.

И хотя может показаться, что все было очень просто, на самом деле все не так.

Как уже неоднократно отмечалось, это было последнее крупное испытание в рамках лицензирования Crew Dragon перед долгожданным первым эксплуатационным полетом корабля SpaceX с астронавтами на борту. Первый тест Pad Abort Test с имитацией аварии ракеты до старта и отстрелом капсулы со стартовой площадки SpaceX провела еще в 2015 году, а в конце прошлого года прошли статические испытания системы аварийного спасения Crew Dragon в новой конфигурации с разрывными мембранными клапанами в трубках наддува вместо титановых клапанов. Улучшение должно предотвратить саму возможность повторения сценария, который привел к аварии в апреле. Также не так давно в рамках подготовки к миссии Demo-2 компания SpaceX успешно испытала новые парашюты для Crew Dragon.

В 18:40 начнется совместная пресс-конференция SpaceX и NASA, в рамках которой нам расскажут новые подробности и, возможно, объявят точную дату первого эксплуатационного полета Crew Dragon с экипажем к МКС.

На пресс-конференции рассказали, что Crew Dragon для первого полета с астронавтами будет готов в конце февраля, но запуск планируют на второй квартал этого года. Точная дата пока не называется. Но известно, что сама миссия будет не 15-дневной, как планировалось изначально, а более длительной. Это будет полноценная экспедиция.

• NASA запустило программу Commercial Crew Program по стимулированию разработки частных пилотируемых космических кораблей для доставки американских астронавтов на Международную космическую станцию в 2010 году. Изначально первые полеты планировались на конец 2016 года и начало 2017 года, но затем сроки неоднократно переносились из-за различных проблем при разработке кораблей. Заявки на участие подали 36 компаний-претендентов, но остались только Boeing с кораблем CTS-100 Starliner и SpaceX с кораблем Crew Dragon, а последним выбывшим участником оказалась компания Sierra Nevada Corporation с многоразовым космопланом Dream Chaser.

• Разрабатывающийся с 2013 года корабль Crew Dragon сможет принять на борт до семи членов экипажа (или четыре человека и груз) и должен снизить стоимость запуска с нынешних $80 млн, которые NASA платило Роскосмосу, до $20 млн за одно место (с возможностью дальнейшего удешевления за счет повторного использования Crew Dragon).

• Первый запуск Crew Dragon в космос состоялся 2 марта, в рамках миссии DM-1 он успешно добрался до МКС без экипажа, совершил автоматическую стыковку, отстыковался, тоже в полностью автоматическом режиме, и успешно вернулся на Землю. Но через полтора месяца взорвался во время испытаний системы аварийного спасения. Причиной взрыва стал титановый обратный клапан системы наддува. В итоге инженеры улучшили систему подачи топлива, заменив титановые клапаны в трубках наддува разрывными мембранными клапанами.

• Второй корабль, разработанный по программе Commercial Crew Development, американский Boeing CST-100 Starliner, 20 декабря впервые совершил тестовый полет, но достичь всех поставленных целей не удалось. Из-за сбоя в системе отсчета полетного времени на начальном этапе миссии полет к МКС пришлось отменить (после корректировки орбиты корабля топлива для полета к МКС было недостаточно), а корабль вернули на Землю. Тем не менее, первый испытательный полет корабля признали успешным.

Источник: itc.ua

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