SpaceX утратила связь с тремя спутниками

Компания SpaceX потеряла контакт с тремя интернет-спутниками Starlink с 60-ти, которые запустили в космическое пространство в мае.

Об этом сообщает The Verge.

«SpaceX после запуска имела контакт со всеми из 60-ти космических зондов, но позже все же утратила связь с тремя устройствами», - говорится в сообщении.

Как отмечается, прошло более месяца с тех пор, как SpaceX запустила свою первую пробную партию из 60 интернет-спутников в рамках масштабной инициативы Starlink с целью создания глобальной сети передачи интернет-трафика. Все спутники, кроме трех, сейчас работают по назначению.

Три утраченных космических устройстве некоторое время будут вращаться вокруг Земли, но в конце концов опустятся к нашей планете под действием силы притяжения и сгорят в атмосфере.

Отмечается, что согласно последним данным Европейского космического агентства, на сегодня на орбите вокруг Земли работают 2000 спутников, а партия спутников Starlink значительно увеличит это количество, что может повлечь риск столкновений спутников в космосе и, соответственно, будет продуцировать больше мусора, что может угрожать другим космическим устройствам.

Источник: ukrinform.ru

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