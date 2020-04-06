Специалисты оценили объемы повреждений кабельного хозяйства после диверсии на Крещатике

Ночью на Крещатике по неизвестным причинам загорелся подземный коллектор с электрическими кабелями. Из-за высокого напряжения прибывшие на место пожарные не смогли незамедлительно приступить к тушению очага возгорания. Лишь после того, как дежурные аварийные службы «Киевэнерго» и «Киевгорсвета» выдали им разрешение на обесточивание кабелей (220 В, 380 В, 10 кВ. и 35 кВ), они смогли локализовать пожар в кабельном коллекторе. Для ликвидации чрезвычайной ситуации было задействовано 10 единиц пожарной техники и около 40 человек личного состава.

Как выяснилось позднее, возгорание произошло из-за технологических нарушений на 3-х кабельных линиях, обслуживаемых ДТЭК «Киевские Электросети». Кабели, имеющие напряжение 10 кВ, обеспечивали электроэнергией стадион «Динамо» и Музей воды. На данный момент отключены 9 кабельных линий, при этом всех абонентов, которые отключались в следствии пожара, энергетики перевели на резервную сеть. Кроме этого, отключены кабельные линии, питающие 4 жилых дома в Музейном переулке, гостиницу «Днепр», ТРЦ «Глобус», Украинский дом, Арку дружбы народов, ТРК Киев. Без основного напряжения остаются Национальный банк, Октябрьский дворец, 80 домов (ул. Шелковичная, Грушевского, Банковая, Лютеранская, Десятинная, Крещатик, Владимирская, Круглоуниверситетская).

Согласно последней информации, пожар полностью не ликвидирован, поэтому возможны новые отключения. Причины пожара пока остаются неизвестными. Мы решили выяснить, что могло вызвать пожар в коллекторе и сколько потребуется времени на восстановление сетей.

В комментарии InternetUA директор компании «Паутина» Александр Арутюнян отметил, что пока сложно говорить о количестве пострадавших, но очевидно, что оно будет существенным. На Крещатике проходят магистральные линии многих операторов, поэтому перебои со связью могут быть и за пределами Киева.

«Мне известно, что в части населённых пунктов в Киевской области не работает интернет. Думаю, и за пределами Киевской области тоже могло кого-то задеть. Также повреждены кабели мобильных операторов связи и «Укртелекома»».

Г-н Арутюнян уверен в том, что это была, скорее всего, диверсия:

«Я уверен на 99%, что это диверсия. Бенефициаров выгорания телекоммуникационных колодцев много. Мотивы могут быть какими угодно - от распространения паники и хаоса до банальной конкурентной борьбы. Поэтому тут сложно сказать - кому более всего подобная чрезвычайная ситуация выгодна».

По мнению г-на Арутюняна, без связи могут остаться как некоторые госучреждения (там наверняка есть повреждения спецсвязи), так и обычные абоненты. В последнем варианте все зависит от провайдера, а также того, какими маршрутами у него проходят магистральные линии. Есть вероятность, что интернет может отсутствовать не только в Киеве, но и в области, а также за ее пределами.

«Перебои будут точно. Надо еще изучить вопрос силовых кабелей, т. к. они тоже горели. Возможно, проблема была именно в них. Погасить огонь они смогли, а вот дым может еще сутки уходить. И пока он есть, туда не пустят ремонтные бригады, чтобы они отремонтировали кабель. Из-за того, что сгорел целый коллектор протяженностью в 200 метров, ремонт может затянуться на 2-3 дня».

Г-н Арутюнян предположил, что какое-то количество абонентов переведут на резервные линии, если таковые имеются. В целом, для многих провайдеров это выльется в серьезные финансовые и репутационные потери.

«Некоторые операторы могут потерять своих клиентов, а также понесут существенные финансовые затраты на ремонт и на грошовую компенсации своим абонентам».

В комментарии нашему изданию президент группы компаний «Адамант» Иван Петухов отметил, что с 2014 года никто должным образом на подобные ситуации не реагировал. Городские коммунальные службы взымают средства за прокладку кабелей в коллекторах, но в случае чрезвычайной ситуации никакой ответственности не несут.

«Каждый раз это происходит неожиданно. Почему? Потому что никто и ничего не охраняет, потому что никто не вкладывает деньги в защиту этой критической инфраструктуры. Мы уже шестой год взываем к властям о защите критической инфраструктуры. Они как будто принимают это к сведению, а потом выясняется, что они хотят лишь зарабатывать на этом деньги. Если посмотреть на город Киев, то никто не отвечает за износ электропитания в коллекторах. Эта вся авария могла быть с двух причин - кто-то посторонний имел доступ или были изношены кабели электропитания высокой мощности. Последняя могла произойти впоследствии возгорания электрики, в результате чего и возник пожар. Необходимо вызывать лабораторию и провести тщательный анализ, который и покажет, что на самом деле произошло».

По его словам, сейчас все финансовые расходы за причиненные убытки и восстановление поврежденных кабелей положат на операторов телекоммуникаций. При этом восстанавливать весь ущерб будут энергетики и интернет операторы связи.

«Зачем мы платим за размещение кабелей в этом коллекторе, если в случае беды мы и несем убытки. Они повышают плату к доступу к коммуникациям, но при этом не обеспечивают их надежной охраной. Никто не несет никакой ответственности за подобные чрезвычайные ситуации (ни уголовной, ни административной). И мы сейчас посмотрим, как в условиях карантина будут работать все эти службы».

В качестве примера г-н Петухов привел несколько случаев возгорания коллектора, произошедшие ранее:

«Когда в 2014 году сгорел коллектор возле вышки, тогда никто не понес ответственность. Власть ее переложила на ДЭУ шевченковского района, которая должна была расследовать этот случай. В 2015 году бомжи не только грелись именно у этого коллектора, который загорелся этой ночью, но и подожгли его. Так что это могли сделать именно они. Но я хочу сказать, что наша власть никоим образом не решает вопрос защиты стратегических коммуникаций (мосты, коллекторы)».

Для того, чтобы подобные чрезвычайные случае не повторялись, г-н Петухов советует, на коллекторы поставить сигнализацию и когда кто-то открывает их, то сразу сработает сигнал и на вызов приезжает государственная охранная полиция. Также в качестве предварительной предосторожности можно поставить замки на них, которые бы сделали невозможным доступ к ним.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»