Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:33
Просмотров: 93

Спостерігачі ОБСЄ виявили нові укріплення біля окупованого Луганська

Спостерігачі ОБСЄ виявили нові укріплення біля окупованого Луганська

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 21-ну довгострокову вогневу точку/бліндаж, розміщені біля дороги неподалік н.п. Новосвітлівка, що в 16 км на південний схід від тимчасово окупованого Луганська. Про це повідомляється у щоденному звіті №28/2022, опублікованому СММ ОБСЄ 7 лютого.

«5 лютого орієнтовно за 2,5 км на північний захід від н. п. Новосвітлівка (непідконтрольний урядові, 16 км на південний схід від Луганська), уздовж дороги місцевого значення, яка веде на схід у напрямку н. п. Огульчанськ (непідконтрольний урядові, 25 км на схід від Луганська), команда СММ бачила загалом 21 довгострокову вогневу точку/бліндаж, розміщені на відстані від 6 до 300 м на північ і південь від дороги (деякі у прилеглих полях або уздовж лісосмуг)», — йдеться у звіті.

За оцінкою СММ, «усі зазначені споруди встановлені нещодавно».

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 08.02.2022
Сегодня 08:25    60
МЗС вказало Reuters, що на Донбасі немає "сепаратистів"
Сегодня 08:16    82
Бербок пояснила, чому не зустрілась із Зеленським
Сегодня 06:15    177
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    193
Канада відправила до України “нелетальну” військову допомогу
08.02.2022 10:08    204
Агрессия РФ: в США оценили вероятность и варианты атаки на Украину
08.02.2022 09:57    249
Громадянку України, яка передавала інформацію окупантам, затримали на Донеччині
08.02.2022 09:02    186
Из тюрьмы — на передовую: оккупанты на Донбассе нашли решение кадрового дефицита в «войсках»
08.02.2022 07:51    221
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
08.02.2022 00:01    210
Лукашенко погрожує, що відправить білоруські війська на Донбас
07.02.2022 10:08    391
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 