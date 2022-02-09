Спостерігачі ОБСЄ виявили нові укріплення біля окупованого Луганська

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 21-ну довгострокову вогневу точку/бліндаж, розміщені біля дороги неподалік н.п. Новосвітлівка, що в 16 км на південний схід від тимчасово окупованого Луганська. Про це повідомляється у щоденному звіті №28/2022, опублікованому СММ ОБСЄ 7 лютого.

«5 лютого орієнтовно за 2,5 км на північний захід від н. п. Новосвітлівка (непідконтрольний урядові, 16 км на південний схід від Луганська), уздовж дороги місцевого значення, яка веде на схід у напрямку н. п. Огульчанськ (непідконтрольний урядові, 25 км на схід від Луганська), команда СММ бачила загалом 21 довгострокову вогневу точку/бліндаж, розміщені на відстані від 6 до 300 м на північ і південь від дороги (деякі у прилеглих полях або уздовж лісосмуг)», — йдеться у звіті.

За оцінкою СММ, «усі зазначені споруди встановлені нещодавно».

Источник: sprotyv.info

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