Справа Князєва: ЦПК подав заяву про злочин та скарги на заступника керівника САП Синюка і прокурора Омельченка

Про що йдеться? Деякі ЗМІ оприлюднили матеріали негласних слідчих дій у справі Князєва, які можуть нашкодити самому розслідуванню.

Звісно, що журналісти мають право оприлюднювати суспільно важливу інформацію і користуватися при цьому своїми власними джерелами. Однак, якщо оприлюднена інформація не була розсекречена належним чином, варто перевірити законність дій детективів та прокурорів, які мали доступ до цієї інформації.

Тому ЦПК подав заяву про злочин у звʼязку із ймовірно незаконним оприлюдненням матеріалів негласних слідчих дій в справі Князєва.

Також ЦПК подав заяви до дисциплінарного органу прокуратури щодо заступника САП Андрія Синюка та прокурора Олександра Омельченка, дії яких могли скомпрометувати справу.

Причому деякі матеріали слідчих дій оприлюднюються уривками і в контексті скорочення з адмінпосади прокурора Омельченка. Він може бути зацікавлений в оприлюдненні таких відомостей в першу чергу.

На нашу думку, прокурор Омельченко грубо порушив Кодекс етики прокурорів. Він заявив, що 3 липня був звільнений з САП та усунений від справ. Проте 11 липня, вже після його скорочення з адмінпосади, він був присутній на судовому засіданні у ВАКС якраз у справі Князєва.

Також ЦПК звернувся з відповідною скаргою щодо Синюка. Він міг мати позапроцесуальне спілкування з фігурантом справи Князєва – адвокатом Горецьким, з яким нібито обговорював матеріали іншого кримінального провадження.

Наші заяви та скарги тут: https://antac.org.ua/news/tspk-podav-zaiavu-pro-zlochyn-ta-skarhy-na-zastupnyka-kerivnyka-sap-syniuka-i-prokurora-omelchenka-cherez-manipuliatsii-v-spravi-kniazieva/

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2411

Новости портала «Весь Харьков»