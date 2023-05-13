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​Справа на 485 млн грн: ВАКС дозволив спецрозслідування щодо організатора Довбенка

​Справа на 485 млн грн: ВАКС дозволив спецрозслідування щодо організатора Довбенка

Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно юриста Андрія Довбенка.

Нагадаємо, Довбенко підозрюється в організації розтрати арештованого майна на 485 млн грн.

Це рішення дасть можливість провести заочне розслідування щодо підозрюваного та у майбутньому скерувати справу до ВАКС.

Нагадаємо, за даними слідства, до схеми, організованої Довбенком, були залучені керівник та начальник управління АРМА, а також гендиректор ДП «Сетам».

Впродовж 2019 року Довбенко і ко щонайменше чотири рази успішно реалізували корупційну схему з продажу арештованого майна за заниженою вартістю. А саме:

● продали три земельні ділянки на Одещині у 18 разів дешевше за ринкову вартість;

● продали 2,6 тисяч тонн піску річкового більш ніж у 6 разів дешевше за ринкову вартість;

● продали понад 4,5 тисяч тонн карбаміду – в 5 разів дешевше за ринкові ціни;

● продали зерно, крупи та олійні культури – учетверо дешевше за ринкову вартість.

Зараз Довбенко перебуває у міжнародному розшуку. У квітні йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2271

Новости портала «Весь Харьков»

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