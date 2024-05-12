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Співака з Нідерландів Йоста Кляйна дискваліфіковано і відсторонено від участі в Євробаченні-2024

Співака з Нідерландів Йоста Кляйна дискваліфіковано і відсторонено від участі в Євробаченні-2024

Причиною дискваліфікації стала скарга, подана на Кляйна до шведської поліції співробітницею знімальної групи "Євробачення", яка звинуватила його у «насильницькій поведінці».

Крім того, стало відомо, що після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Кляйн виступав у Пітері та співпрацював із російськими артистами, а у березні 2022 року випустив трек, у якому висловлював любов до росії.

Ну от чому не кожний покидьок - любитель росії, але кожний любитель росії - покидьок?

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/19136

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