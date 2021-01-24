США проведут испытание ракет, способных уничтожить флот России «в реалистичных условиях»

Командование ВМС США выступило с любопытным заявлением, которое в Москве уже расценили как провокационное.

В отчете ВМС США указано, что американский флот намерен произвести испытания новой противокорабельной крылатой ракеты LRASM, позиционирующейся как уничтожитель кораблей Черноморского флота ВМФ России. Испытания будут проведены «в реалистичных условиях».

Из опубликованного документа следует, что США планируют протестировать ракету в воздушном пространстве над Чёрным морем.

«На днях офис директора по эксплуатационным испытаниям и оценке (советника Пентагона по оперативным и боевым испытаниям и оценкам систем вооружения) опубликовал ежегодный отчет.

В нем сказано, что в нынешней версии LRASM имеют программные сбои, в связи с чем ВМС следует провести тщательный процесс тестирования новой версии, чтобы убедиться, что она продемонстрирует свои возможности в реалистичных условиях эксплуатации.

«LRASM 1.1 следует подвергнуть нагрузке с использованием полного набора ожидаемых условий эксплуатации», — говорится в документе.

В Москве заволновались и уже назвали предстоящие испытания в Черном море «опасными». Ряд российских источников пишут, что «Россия вряд ли согласится на испытания каких-либо американских ракет в водах Чёрного моря, не говоря уже о том, что готова будет ответить на любые опасные действия США в отношении своего флота».

В Москве угрожают ответными пусками крылатых ракет и гиперзвуковых ракет «Циркон», у берегов США.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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