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Світова преса рознесла ПАРЄ в хлам за рішення повернути російську делегацію

Світова преса рознесла ПАРЄ в хлам за рішення повернути російську делегацію

Світова преса рознесла ПАРЄ в хлам за рішення повернути російську делегацію.

Пам‘ятаю як у Раді Європи жалілися, що діяльність організації висвітлюється недостатньо. От, мають сповна! Я попереджав їх тими самими словами, які тепер друкують в оглядах: довіру до Ради Європи буде суттєво підірвано, бо не може головна європейська організація із захисту прав людини і верховенства права сама топтатися і по одному, і по іншому. Тепер на відновлення репутації підуть роки.

Мало того, Росія досі не заплатила Раді Європи те, що заборгувала через фінансовий шантаж, бо повноваження їхньої делегації українці підвісили на гачок рішенням передати справу у Венеціанську комісію і не дали обрати віце-президентом ПАРЄ Слуцького, який перебуває під санкціями ЄС. Але навіть якщо росіяни в заплатять, то це буде ціна індексації зарплат секретаріату за втрату репутації і довіри.

Накидаю в коментарях лише маленьку частину посилань на огляди і статті. ПАРЄ феєрично «прославилась».

Deutsche Welle

Німецька преса про повернення Росії до ПАРЄ: "Капітуляція і самознищення"

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Die Russen sind schon in der Stadt

The New York Times

Council of Europe Restores Russia’s Voting Rights

Atlantic Council

PACE Sells Out for 33 Million Euros

Independent

UK government criticises Council of Europe decision to lift sanctions again Russia

Polygraph.info

Russia Did Not Offer to Free Ukrainian Sailors it Captured

openDemocracy

What is the Council of Europe for?

The Telegraph

Ukraine threatens Council of Europe boycott as Russia rejoins PACE five years after Crimea annexation ban

The Wall Street Journal

Opinion: Russia Should Not Be in The Council of Europe

Источник: facebook.com

Автор: Володимир Ар'єв

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: ес, СМИ

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