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Світовий медіа-гігант Forbes таємно викупили росіяни, - The Washington Post

Світовий медіа-гігант Forbes таємно викупили росіяни, - The Washington Post

російський олігарх Магомед Мусаєв стверджує, що стоїть за купівлею глобального Forbes — The Washington Post із посиланням на аудіо- та відеозаписи зі святкування угоди.

За інформацією видання, під час святкування Магомедов підтвердив купівлю Forbes Media Group, до складу якої входить американське видання журналу.

"Я щойно купив глобальний Forbes. Ви ж розумієте, коли у вас в руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, цей ключ відкриє мені доступ до будь-кого", — цитує видання слова олігарха на записах.

За кілька днів Мусаєв святкував 60-річчя, серед гостей були й топменеджери медіагрупи Forbes.

Угоду вартістю $800 млн супроводжував засновник і СЕО компанії Luminar, мільярдер Остін Рассел.

На одному з відео Мусаєв називає Рассела "обличчям" угоди і наполягає на тому, щоб про його залученість не говорили.

"Ви розумієте, я працюю не кувалдою, не скальпелем, а лазером", — додає олігарх.

Сам Рассел заперечив причетність російського олігарха, якому належить ліцензія на видання Forbes Russia, до угоди з купівлі глобального Forbes.

"Мусаєв не має жодного відношення до угоди щодо Forbes. В угоді немає жодного долару від жодного громадянина чи компанії з Китаю чи рф, включно з Мусаєвим", — заявив представник мільярдера.

У травні Остін Рассел і гонконгська компанія Integrated Whale Media Investments оголосили, що уклали остаточну угоду щодо придбання контрольного пакету акцій Forbes Global Media Holdings.

У 2017 році Мусаєв інвестував у Luminar $20 млн.

Угода щодо купівлі медіагрупи привернула увагу Комітету з іноземних інвестицій у США.

"Вони на 100 відсотків цим займаються", — сказав поінформований співрозмовник видання.

Джерело: https://t.me/znua_live/117832

Новости портала «Весь Харьков»

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