Суд ЄС відхилив позови російських мільярдерів Пумпянського і Тимченка щодо зняття санкцій — Bloomberg

Близький до путіна Тимченко є співвласником компанії НОВАТЕК та холдингу СІБУР, а Пумпянський раніше був гендиректором та основним власником "Трубної металургійної компанії".

Ці підприємства є вкрай важливими для наповнення російського бюджету.

За даними Deutsche Welle, суд також відхилив позови екскеруючого директора "Яндекса" Тіграна Худавердяна та власника промислово-фінансової групи "Сафмар" Міхаіла Гуцерієва.

Загалом, за даними суду ЄС, російські бізнесмени подали близько 60 позовів щодо зняття санкцій.

Джерело: https://t.me/znua_live/111034

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