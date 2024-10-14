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Терористи ХАМАС під час підготовки атаки на Ізраїль 7 жовтня минулого року намагалося переконати "Хезболлу" та Іран узяти участь у нападі — The New York Times

Терористи ХАМАС під час підготовки атаки на Ізраїль 7 жовтня минулого року намагалося переконати Хезболлу та Іран узяти участь у нападі — The New York Times

Видання посилається на документи ХАМАС, доступ до яких отримали ізраїльські військові під час операції в секторі Ґази. Зокрема, йдеться про протоколи нарад політичних і військових керівників ХАМАС за два роки, що передували нападу 7 жовтня. Йдеться також про листування між нинішнім лідером угруповання Ях'єю Сінваром та іранськими офіційними особами.

Стверджується, що документи були виявлені в січні нинішнього року ізраїльськими військовими на одному з комп'ютерів у командному центрі ХАМАС у Хан-Юнісі. Як повідомляється, ЦАХАЛ передав документи низці західних ЗМІ, але The Washington Post і The Wall Street Journal не змогли незалежно підтвердити їхню справжність. The New York Times же стверджує, що перевірила документи на справжність і вважає їх автентичними.

Плани нападу на Ізраїль із сектора Ґази уперше обговорювали на нараді керівництва ХАМАС у січні 2022 року. Однак, ймовірно, що вони зародилися раніше — в одному з листів Сінвара до Ірану із запитом про фінансову і військову підтримку йдеться про те, що угруповання розглядає здійснення великомасштабної атаки. NYT вказує, що Іран пішов назустріч побажанням Сінвара і виділив не менше 10 мільйонів доларів бойовому крилу ХАМАС.

Так званий "великий проект" детально обговорювався на нарадах ХАМАС влітку 2022 року. Спочатку серед цілей нападу, окрім військових об'єктів, називалися і торгові центри в Тель-Авіві, а також хмарочоси Вежі Азріелі в цьому ізраїльському місті. Спочатку планувалося підірвати їх, щоб вони звалилися подібно до веж Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку внаслідок атак 11 вересня 2021 року. Однак ХАМАС відмовився від цієї ідеї, вважаючи її нереалістичною.

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Новости портала «Весь Харьков»

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