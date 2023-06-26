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Терористична росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції - ГУР

Терористична росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції - ГУР

● Про це в інтерв’ю (https://www.newstatesman.com/world/europe/ukraine/2023/06/russia-plan-blow-up-zaporizhzhia-nuclear-plant-drafted-approved) британському виданню The New Statement заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

● За його словами, ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів.

● До аварії на ЗАЕС також може призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції.

«[План теракту на ЗАЕС] повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби», ― зазначив Кирило Буданов.

● Керівник ГУР МО України нагадав про мінування російськими військами ставка-охолоджувача ЗАЕС, а також повідомив про розміщення окупантами начиненої вибухівкою техніки біля 4 із 6 енергоблоків станції.

«Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз», ― підкреслив Кирило Буданов.

● За словами начальника ГУР МО України, наказ держави-агресора вчинити теракт на ЗАЕС може бути спричинений поразкою російсько-окупаційних військ на лівому березі Дніпра ― створення зони ядерного лиха росія розглядає як запобіжник подальшого просування Сил безпеки та оборони України.

● Водночас, за оцінкою Кирила Буданова, існує ризик, що московія може здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як «превентивний захід», аби зупинити наступальну операцію України та заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/2483

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