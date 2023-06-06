Сегодня 07:48
Просмотров: 77
«То одного подстрелили, то 1-я рота напились, гранату, один выдернул чеку - 1 - «200-й», 2 - «300-х» - перехоплення ГУР
Військовослужбовець рф розповідає про ймовірну мобілізацію в рф, пияцтво солдатів рф та брак техніки
● «8 тысяч человек сейчас с новосибирской области набрать должны»;
● «не сказали, когда вас отпустят?» — «нас? Мы здесь навечно»;
● окупант розповідає, що 1 і 2 роти, коли напиваються, починають одне одного обстрілювати;
● співрозмовник розповідає, що у них у відділенні три добровольці, які тепер і не знають, як звільнитися.
▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua