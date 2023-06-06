«То одного подстрелили, то 1-я рота напились, гранату, один выдернул чеку - 1 - «200-й», 2 - «300-х» - перехоплення ГУР

Військовослужбовець рф розповідає про ймовірну мобілізацію в рф, пияцтво солдатів рф та брак техніки

● «8 тысяч человек сейчас с новосибирской области набрать должны»;

● «не сказали, когда вас отпустят?» — «нас? Мы здесь навечно»;

● окупант розповідає, що 1 і 2 роти, коли напиваються, починають одне одного обстрілювати;

● співрозмовник розповідає, що у них у відділенні три добровольці, які тепер і не знають, як звільнитися.

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

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