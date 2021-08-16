Топ 5 затриманих груп нелегальних мігрантів на кордоні за роки Незалежності України

До Дня Незалежності України обрали п’ятірку найгучніших затримань нелегальних мігрантів на державному кордоні впродовж трьох десятиліть.

Найбільші групи нелегальних мігрантів складались із громадян Афганістану, Китаю та Індії. А виявляли їх прикордонники Мукачівського та Чопського загонів.

Так, у липні 2001 року в приватному будинку в селі Велика Паладь, що за 3 км від кордону з Угорщиною, прикордонники виявили 79 громадян Афганістану. Іноземці з Кабулу пробиралися в Україну автівками, котрі постійно змінювали, а з Києва до українсько-угорського рубежу дісталися вантажівкою у мішках, під виглядом картоплі.

Ще одну чималу групу з Афганістану виявили у жовтні цього самого року. У приватному будинку, поруч із залізничною станцією Струмківка, «квартирували» в готовності перетнути кордон 74 іноземці.

У 2003 році в квітні та травні прикордонники виявили групи нелегалів з Китаю по 73 та 76 осіб в кожній. Квітневі «туристи» прибули на територію України п’ятьма різними групами, змінюючи транспортні засоби та готелі. Знайшли їх у лісі в контейнерах. Тоді також затримали й переправників. Травневу групу китайців виявили в Карпатах на Торунському перевалі. Нелегальні мігранти їхали в Румунію двома вантажівками та одним легковиком.

П’яте місце посіла група громадян Індії – 55 осіб. Їх затримали у червні 2005-го. Іноземці хотіли потай дістатися Словаччини. Однак прикордонники підрозділу «Великий Березний» допомогли їм повернутися додому.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»