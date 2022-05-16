Турция начнет производство нового танка: что известно

Турция начнет серийное производство перспективного основного боевого танка собственного производства Altay в течение двух лет. Об этом говорится в сообщении телеканала CNN Türk.

Согласно сообщению, в настоящее время проводятся испытания танка. 65-тонная машина будет оснащена системой активной защиты, разработанной компанией Aselsan и делающей ее неуязвимой для самых современных противотанковых ракетных комплексов, таких как Javelin. Танк, как отмечается, оснастят броней нового поколения, дальность стрельбы составит 8 км.

Источник: sprotyv.info

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