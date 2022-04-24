Туреччина закрила небо для російських військових літаків

Туреччина закрила повітряний простір для російських літаків, які перевозять військових у Сирію.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу журналістам під час перельоту в Уругвай, куди відправився з візитом, передає Укрінформ з посиланням на TRT Haber.

«Ми закрили повітряний простір для російських військових літаків, і навіть для цивільних літаків, які прямували в Сирію і везли солдатів. Ми давали дозвіл на три місяці, він діяв до квітня. Наш президент також повідомив (про закриття — ред.) путіну. Польоти припинилися. Ми продовжили процес як у рамках конвенції Монтре, так і по інших питаннях, діючи через діалог», — сказав Чавушоглу.

Міністр також нагадав, що у разі прогресу в переговорному процесі між Україною та рф зустріч президентів може відбутися в Туреччині.

«На даний момент є вичерпний текст, який вони обговорюють. Крім того, між лідерами все ще працює прихована дипломатія. Ми бачимо, що в цьому процесі також є проєкт спільної декларації», — сказав Чавушоглу.

Источник: sprotyv.info

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