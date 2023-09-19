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"Туск готовий був віддати половину Польщі...", заявили в партії "Право та справедливість"

Туск готовий був віддати половину Польщі..., заявили в партії Право та справедливість

Міністерство оборони Польщі розсекретило документи 2011 року із планом масштабного відступу польських військ у випадку вторгнення росії.

План передбачав втрату близько 40% територій, адже військо зайняло б оборону на правому березі річки Вісла. Два тижні армія повинна була б самостійно тримати оборону до розгортання союзних військ на території країни.

Варто зазначити, що у 2011 році прем'єр-міністром Польщі був голова партії "Громадянська платформа" Дональд Туск, який зараз є головним суперником керівної партії "Право та справедливість" на жовтневих парламентських виборах.

Саме ж міністерство оборони не приховує політичний підтекст розсекречення цих документів, адже в опублікованому відеозаписі прямим текстом заявляється, що "Туск готовий був віддати половину Польщі... а партія "Право та справедливість" все змінила і буде захищати усю Польщу".

Джерело: https://t.me/gruntmedia/37507

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