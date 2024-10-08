В Албанії почалися сутички між поліцією та опозиційними протестувальниками, які вимагали відставки лівого прем'єр-міністра Еді Рами, в результаті яких, за даними поліції, є поранені серед поліцейських — Voice of America.

Кілька тисяч людей зібралися в албанській столиці на демонстрації, організовані правою опозицією країни.

Сутички почалися перед будівлею уряду, коли демонстранти намагалися прорвати поліцейський кордон, а деякі з них кидали пляшки із запалювальною сумішшю.

Натовп рушив до штаб-квартири Соціалістичної партії Рами, де було кинуто ще більше пляшок із запалювальною сумішшю, підпаливши вхідні двері і банер із зображенням прем'єр-міністра.

Протестувальники, які вимагають відставки Рами і призначення тимчасового уряду до парламентських виборів наступного року, також закидали коктейлями Молотова штаб-квартиру Міністерства внутрішніх справ і мерію. Було підпалено автовокзал та кілька сміттєвих контейнерів.

Поліція, розгорнута у великій кількості, застосувала сльозогінний газ, намагаючись розігнати натовп, що рухався до парламенту.

«На даний момент 10 співробітників міліції отримали поранення в результаті нападів із застосуванням коктейлів Молотова, піротехнічних засобів і твердих предметів», — йдеться в заяві поліції.

Поліція закликала демонстрантів припинити напади на них та державні установи, попередивши, що вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до нападів.

«Це перший крок до громадянської непокори. Ми продовжимо нашу боротьбу громадянської непокори до тих пір, поки Рама не піде у відставку і не буде сформовано тимчасовий уряд», — заявив журналістам перед штаб-квартирою партії Фламур Нока, офіційний представник головної опозиційної Демократичної партії.

Протест відбувся через тиждень після того, як опозиційні депутати викинули свої крісла з парламенту і підпалили їх на знак протесту проти тюремного ув'язнення, винесеного одному з їхніх колег.

Джерело: https://t.me/znua_live/170757

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