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В балаклейское лесничество не пустили проверку

В балаклейское лесничество не пустили проверку

Инспекторов не пустили провести проверку Балаклейского лесного хозяйства.

В экоинспекции Харьковской области отметили, что о случившемся сообщили в полицию, прокуратуру и в Гослес.

Проверку хотели начать 16 октября после заявления гражданина.

В лесничестве мотивировали свой отказ тем, что в обращении гражданина проблема изложена слишком расплывчато: нет точных мест, где нужно искать нарушение. Для начала работы лесникам необходимо знать номер квартала и другую информацию

Источник: sq.com.ua

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