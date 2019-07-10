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В центре города горел гараж, пострадал владелец

В центре города горел гараж, пострадал владелец

Сегодня, 10 июля, в Шевченковском районе горел гараж с автомобилем в нем, владелец получил ожоги в результате того, что сам пытался потушить огонь. 

10 июля в 13:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в одном из гаражей по ул. Есенина, 10. 

К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что в одном из гаражей горел моторный отсек автомобиля «Lexus» на площади около 5 кв.м.

Во время пожара ожоги рук и лица получил хозяин гаража, мужчина 1954 года рождения, который самостоятельно пытался потушить пламя.

В 13:50 пожар был локализован, в 14:15 полностью ликвидирован. Спасатели предотвратили распространение пламени на другой гараж. Причина и ущерб устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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