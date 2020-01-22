В центре Харькова горела пятиэтажка. Спасателям пришлось эвакуировать людей

Вызов на горячую линию "101" поступил спасателям в полночь от местных жителей. Они рассказали, что в одном из подъездов жилого дома, по улице Юры Зойфера, случился пожар. На месте пожарники выяснили: горят домашние вещи на общей площади 2 кв. м. Но основной угрозой был не огонь, рассказывает помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

По приїзду було встановлено, що на першому поверху сходової клітини сталася пожежа. Є сильне задимлення як на першому, другому, в тому числі, і на третьому поверху. Є загроза мешканцям цього під'їзду, цих квартир, отримати отруєння чадним газом.

Пожарные приняли решение об эвакуации людей из их квартир, добавляет Игорь Лупандин. Через 10 минут пожар полностью ликвидировали. Никто из жителей не пострадал. Игорь Лупандин говорит: проблема заключалась в том, что люди сами же создали для себя опасные условия, оставляя вещи на лестничных клетках.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

Є таке порушення, є такі проблеми, в сходових клітинах, коли люди проводять... Мешканці проводять ремонти в своїх квартирах, чи виставляють на сходову клітину іншу меблю, чи інші речі. Які загромождають, вони, виходи зі своїх квартир.

Игорь Лупандин добавляет, что, например, горящий диван на лестничной клетке может полностью отрезать путь для эвакуации жителей. Сейчас эксперты ГСЧС рассматривают две предварительные версии возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем и занесение открытого источника огня. А все причины и обстоятельства проишествия устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости