В церковь под Харьковом ударила молния

В купол церкви Владимирской иконы Божией Матери, расположенной на улице Октябрьская, 12 в поселке Кочеток (Чугуевский р-н, Харьковская обл.), ударила молния.

Об этом сообщили очевидцы, пишет "ГородХ". По их словам, молния попала в колокольню, из которой пошел дым.

В пресс-службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области, сообщили, что сообщение о ЧП поступило в 15:45.

"Пожарные приехали, поднялись наверх, но возгорания не обнаружили. Наши сотрудники уже возвращаются обратно", - рассказали в ведомстве.

Источник: sq.com.ua

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