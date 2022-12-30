В Джанкое на военном складе россиян произошли очередные взрывы

Вчера в оккупированном Крым, в городе Джанкой раздались взрывы. По словам местных жителей, произошла атака беспилотников на военную базу россиян.

«Украинские беспилотники, предположительно, атаковали российскую базу в районе села Майское и станции Азовская под Джанкоем», – пишут очевидцы в социальных сетях.

Отмечается, что на станции Азовская оккупанты устроили склад боеприпасов и базу хранения военной техники, в том числе РСЗО «Град».

Стоит отметить, что это вторая атака на эту военную базу с начала войны. В первый раз она подверглась нападению 16 августа, взрывы боеприпасов продолжались почти сутки.

Месте с тем, официальных комментариев и подтверждений с украинской стороны по данному инциденту в районе Джанкоя не было.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11516

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