В двух районах Харькова на сутки отключат воду

Водоснабжение части Немышлянского и Слободского районов будет прекращено с 8:00 24 июля до 8:00 25 июля.

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", это связано с планово-предупредительным ремонтом водопроводных сетей с целью их подготовки к работе в осенне-зимний период.

Воды временно не будет:

• в части Немышлянского района, ограниченной пр. Московским, пр. Льва Ландау, р. Немышля, пр. Тракторостроителей, железнодорожным полотном, пр. Московским, ул. Харьковских Дивизий, ул. Танкопия, ул. Энергетической;

• в части Слободского района, ограниченной пр. Московским, пос. Балашовка, железнодорожным полотном, пр. Гагарина, ул. Ньютона, ул. Машиностроительной, ул. Малышева, ул. Ньютона, ул. Морозова, пр. Героев Сталинграда, пр. Петра Григоренко, ул. Танкопия, ул. Ковтуна, ул. Энергетической.

Со списком адресов, где не будет воды, можно ознакомиться здесь. https://vodokanal.kharkov.ua/files/22_07_2019_5d355f12afb778.17653172.pdf

Источник: sq.com.ua

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