В Харькове еще один ребенок сбежал из больницы (ФОТО)
В Харькове пропала 16-летняя Екатерина Игнатова. Об этом сообщили в Немышлянском отделе полиции, который разыскивает девушку.
22 мая она сбежала из Городской клинической больницы №18 на ул. Краснодарской, 104. Ребенок имеет статус сироты. Напомним, из этой больницы также сбежали два несовершеннолетних мальчика.
Приметы Екатерины Игнатовой: рост - 154 см, полного телосложения, волосы курчавые, темного цвета, глаза карие.
Была одета в светлую кофту и черные брюки.
Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, полиция просит сообщить по телефонам: (0572) 93-50-40 - дежурная часть, 0956641561- ювенальная превенция, 102, или другим доступным способом.
Источник: sq.com.ua