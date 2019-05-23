В Харькове еще один ребенок сбежал из больницы (ФОТО)

В Харькове пропала 16-летняя Екатерина Игнатова. Об этом сообщили в Немышлянском отделе полиции, который разыскивает девушку.

22 мая она сбежала из Городской клинической больницы №18 на ул. Краснодарской, 104. Ребенок имеет статус сироты. Напомним, из этой больницы также сбежали два несовершеннолетних мальчика.

Приметы Екатерины Игнатовой: рост - 154 см, полного телосложения, волосы курчавые, темного цвета, глаза карие.

Была одета в светлую кофту и черные брюки.

Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, полиция просит сообщить по телефонам: (0572) 93-50-40 - дежурная часть, 0956641561- ювенальная превенция, 102, или другим доступным способом.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»