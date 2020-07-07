В Харькове ловят нарушителей карантина

Полицейские Харьковской области составили 1976 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина с начала его введения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Протоколы составлены:

1387 - на граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.

281 - на работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц;

155 - на физических лиц;

110 - на руководителей торговых учреждений питания;

25 - на перевозчиков;

18 - на руководителей предприятий, учреждений, организаций.

Напоминаем, что с 22 июня полиция Харьковской области усилила контроль за соблюдением гражданами карантинных ограничений. В соответствии с санкцией статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях штраф за нарушение карантинных и санитарных требований для граждан составляет от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 тыс. грн. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

Источник: sq.com.ua

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