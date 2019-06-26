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В Харькове нарушают предвыборную агитацию

В Харькове нарушают предвыборную агитацию

Полицейские проводят проверку 23 сообщений о нарушениях правил размещения агитационной предвыборной информации в Харькове. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Обращения зарегистрированы в Московском и Изюмском отделах полиции. На обнаруженных билбордах отсутствовали сведения об учреждении, которое осуществило печать, тираж, информация о лицах, ответственных за выпуск.

Справка SQ. С начала предвыборной кампании в Харьковской области зарегистрировано 52 сообщения о нарушениях Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины". В настоящее время продолжаются проверки фактов, изложенных в заявлениях. 21 июня открыто уголовное производство, досудебное расследование продолжается по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Также, 23 июня в полицию обратился депутат Харьковского горсовета, который сообщил о подкупе избирателей со стороны депутата Верховной Рады. Указанная информация присоединена к ранее открытому уголовному производству.

Источник: sq.com.ua

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