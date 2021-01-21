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В Харькове произошел пожар в доме престарелых: обнаружены тела 13 погибших
Сегодня, 21 января в 15:03 в Харькове на улице Нижней Гиевской, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины.
По состоянию на 15:50 на месте пожара обнаружены тела 13 человек, 4 человека пострадали. Площадь пожара составляет 100 кв
К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 ед. техники.
Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
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