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В Харькове произошел пожар в доме престарелых: обнаружены тела 13 погибших

В Харькове произошел пожар в доме престарелых: обнаружены тела 13 погибших

Сегодня, 21 января в 15:03 в Харькове на улице Нижней Гиевской, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины.

По состоянию на 15:50 на месте пожара обнаружены тела 13 человек, 4 человека пострадали. Площадь пожара составляет 100 кв

К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 ед. техники.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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