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В Харькове у автовокзала пропала без вести девушка

В Харькове у автовокзала пропала без вести девушка

В Харькове разыскивают без вести пропавшую Татьяну Макаренко. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

33-летняя Татьяна - жительница с. Бригадировка Балаклейского района (теперь - Изюмский район). Известно, что 25 января в 16.25 она была замечена в районе автовокзала на пр. Гагарина в Харькова, и с тех пор связи с ней нет.

Если у вас есть какая-то информация о пропавшей, пожалуйста, сообщите по тел.: 068-777-0-112 или 102.

Кстати, пропавшая харьковчанка с потерей памяти нашлась живой и невредимой сегодня, 28 января, сообщили волонтеры-поисковики. Женщина была в районе Жихарь, ее заметили и узнали по ориентировке и позвонили родственникам.

В случае пропажи родственника или близкого человека для начала нужно обзвонить больницы, морги и трaвмпункты (на сайте Национальной полиции есть перечень учреждений с номерами телефонов). Также следует связаться с друзьями, родственниками и коллегами пропавшего. Не стоит сразу паниковать, возможно, ситуация не так плачевна, как кажется. Если результат неутешен, нужно взять одну из фотографий пропавшего, где четко видно лицо, вспомнить особые приметы и отправляться в полицию.

Существует миф, согласно которому заявление в органы нужно подавать спустя трое суток после пропажи человека. Это неправда. Отечественное законодательство такое не предполагает, поэтому обращаться в полицию нужно без промедления. Если Вам по каким-то причинам будет отказано в составлении заявления, можете смело писать жалобу.

При составлении заявления сотрудники правоохранительных органов будут узнавать у Вас анкетные данные пропавшего человека, адрес регистрации, телефонный номер, место последнего пребывания, разузнают последние события из жизни пропавшего и его планы. Если по каким-то причинам вы не сможете вспомнить какую-то информацию, заявления у Вас примут, а недостающие данные Вы сможете сообщить позже. Информация и приметы будут распространены на вокзалах, отправлены в отделения полиции других городов, возможно, будут переправлены на телевидение и в газеты.

Очень важная деталь: не забывайте про социальные сети. В современном обществе они занимают лидирующую роль в жизни людей. Информация в них распространяется за считанные минуты.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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