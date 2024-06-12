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В Канаді продовжуються скандали у зв 'язку з втручанням у вибори іноземних держав

В Канаді продовжуються скандали у зв язку з втручанням у вибори іноземних держав

Незалежна комісія з розслідування іноземного втручання, яку очолює суддя Жан-Марі Хог оприлюднила відредагований звіт розслідування комісії, з якого слідує, що деякі депутати кандаського парламенту допомогали іноземним державам та їхнім спецслужбам втручатись у вибори і співпрацювали з ними. Це викликало політичний скандал і широке обурення. Мова йде, наскільки зрозуміло, про втручання з боку Китаю та Індії. Однак імена депутатів, підозрюваних у державній зраді, не були оприлюднені.

(https://nationalpost.com/news/politics/conservatives-bloc-ask-hogue-commission-to-investigate-allegations-of-treason)

"Квебекський блок" пропонує розширити повноваження комісії Хог, щоб вона почала розслідувати діяльність неназваних депутатів. Основні партії та уряд Канади вже погодились з пропозицією "Блоку" та найближчим часом подання про розширення повноважень комісії скоріше за все буде проголосовано.

Однак опозиційна Консервативна партія вимагає оприлюднити прізвища депутатів, які брали участь у спецопераціях іноземних спецслужб, однак поки цього зроблено не буде - вказана інформація лишається засекреченою. Тому консерватори відмовляються ознайомлюватись з секретною частиною звіту, наголошуючи, що тоді їм доведеться підписати зобов'язання про нерозголошення, а вони вимагають назвати прізвища і не згодні з рішенням щодо їх не оприлюднення.

Лідер Нової демократичної партії Джагміт Сінгх, який зараз знаходиться в процесі ознайомлення з повною версією звіту, заявив, що він не буде чекати вказівок від уряду чи спеуслужб і обіцяє одразу виключити тих депутатів, які допомагали іноземним державам втручатись у вибори, якщо їхні прізвища фігуруватимуть у звіті.

Очікується, що фінальна версія звіту комісії Хог з рекомендаціями щодо протидії іноземному втручанню буде оприлюднена в кінці грудня.

Джерело: https://t.me/yb_ua/5547

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