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В Китаї згорів 200-метровий хмарочос China-telecom
В Китаї 16 вересня сталася масштабна пожежа. Менше ніж за годину там згорів хмарочос China-telecom.
В китайському місті Чанша менше ніж за годину згорів 200-метровий хмарочос China-telecom. Попередньо, там зберігалися 35 тонн палива для серверів.
Відповідні відео почали з’являтися в соціальних мережах.
Як стало відомо, в місті Чанша сталася масштабна пожежа - там згорів 200-метровий телеком-оператор China-telecom. Попередньо, в будівлі зберігалися 35 тонн палива для серверів. Полум'я охопило десятки поверхів.
Інформації щодо постраждалих поки що немає.
Джерело: tsn.ua