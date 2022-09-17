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В Китаї згорів 200-метровий хмарочос China-telecom

В Китаї згорів 200-метровий хмарочос China-telecom

В Китаї 16 вересня сталася масштабна пожежа. Менше ніж за годину там згорів хмарочос China-telecom.

В китайському місті Чанша менше ніж за годину згорів 200-метровий хмарочос China-telecom. Попередньо, там зберігалися 35 тонн палива для серверів.

Відповідні відео почали з’являтися в соціальних мережах.

Як стало відомо, в місті Чанша сталася масштабна пожежа - там згорів 200-метровий телеком-оператор China-telecom. Попередньо, в будівлі зберігалися 35 тонн палива для серверів. Полум'я охопило десятки поверхів.

Інформації щодо постраждалих поки що немає.

Джерело: tsn.ua

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