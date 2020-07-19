В Минреинтеграции сообщили, сколько жителей ОРДЛО получили российские паспорта

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей около 200 тысяч человек получили российские паспорта. Об этом заявила в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук, сообщает «Цензор.НЕТ».

«По информации, которой я владею, последняя цифра, которая была — это где-то 200 тысяч, из тех источников, которыми мы владеем, это полученные паспорта РФ», — сказала она.

Голованчук отметила, что с оккупированных территорий за время оккупации в Украину выехали, в частности, около 400 тысяч из Луганской области, и значительно меньше – из Крыма.

Источник: sprotyv.info

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