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В Москве стоимость работ в акте написали исчезающими чернилами (ВИДЕО)

В Москве стоимость работ в акте написали исчезающими чернилами (ВИДЕО)

Муниципальный депутат московского района Черемушки Елена Селькова сообщила о попытке фальсификации акта приема работ по ремонту лифтов в одном из домов на улице Обручева. В документе, который она должна была утвердить, стоимость выполненных работ написали исчезающими чернилами.

Селькова опубликовала в фейсбуке видеозапись, где показала, как обнаружила подделку. По ее словам, к тому моменту, когда она пришла на комиссию по капитальному ремонту лифтов, все остальные члены комиссии уже подписали документ. Селькова поднесла зажигалку к графе со стоимостью ремонта — 2 659 995 рублей — после чего все цифры, кроме «2» пропали.

Елена Селькова рассказала изданию «Подъём», что не стала обращаться в прокуратуру из-за случившегося, поскольку считает, что «все будет тихо замято». По ее словам, вместо этого она вписала указанную сумму от руки, после чего подписала акт.

Селькова назвала подделку чисел частой практикой «товарищей из фонда капремонта». «Уже бывали такие прецеденты по Москве. Я не сама придумала проверять, меня научили коллеги из Щукино. Они знают десятки таких случаев, я думаю», — сказала она.

Муниципальный депутат московского района Красносельский Илья Яшин, одним из первых обративший внимание на видео Сельковой, счел случившееся «мошенничеством на районном уровне». «Жулики рассчитывали получить подпись депутата под корректной суммой, а потом спокойно завысить ее», — уверен Яшин.

Источник: meduza.io

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