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В Норвегии взорвалась водородная заправочная станция

В Норвегии взорвалась водородная заправочная станция

В Сандвике под Осло в понедельник произошел взрыв на заправочной станции для автомобилей на водородных топливных элементах. До выяснения причин разработчик, компания Nel закрыла еще десять станций, которые расположены в Норвегии, Дании и других странах.

Взрыв произошел в понедельник около 17:30 на станции Uno-X.

Два человека получили незначительные травмы, причём они находились в обычных (т.е. не водородных) автомобилях на станции или поблизости.

Взрыв был достаточной силы, чтобы активировать подушку безопасности у автомобиля без столкновения, сообщила полиция.

Toyota и Hyundai временно прекращают продажи водородных автомобилей в Норвегии.

В прошлом году в Норвегии было продано 54 водородных автомобиля, поровну Toyota Mirai и Hyundai Nexo. За год до этого было продано 57. В стране в общей сложности насчитывается 160 владельцев водородных автомобилей, согласно последним данным Норвежского управления информации о дорожном движении (OFV).

Это более чем скромные цифры, учитывая, что Норвегия является мировым лидером по распространению электромобилей, и только в 2018 году здесь было продано около 73 тысяч электромобилей, включая подключаемые гибриды (49,1% всех продаж автомобилей).

«Водородные» автомобили или автомобили на водородных топливных элементах – это электромобили, электричество для которых вырабатывается на борту из водорода, который предварительно заливается в бак.

Уже это описание конструкции показывает, что такие автомобили несколько более сложные устройства, чем электромобили на батареях. Кроме того, создание водородной инфраструктуры также весьма капиталоемкое и сложное предприятие. Электричество есть везде и сейчас, а водорода сегодня «практически нигде нет».

В связи с этим рыночные перспективы легковых/лёгких водородных автомобилей вызывают сомнения. Цифры продаж эти сомнения пока подтверждают. Водородные автомобили не продаются.

Другие виды транспорта, начиная с грузовиков, автобусов и заканчивая морскими судами, мы здесь не берем, в этих секторах у водорода, вероятно, есть приличные шансы.

Ну а что касается легковых водородных автомобилей, нынешний неприятный инцидент, если и не станет окончательным приговором для этого молодого сектора, то уж точно вряд ли положительно скажется на и без того мизерных продажах. Вероятно, и развитие заправочной инфраструктуры также затормозится во многих регионах мира, так как муниципалитеты будут с большей осторожностью относиться к выдаче разрешений, возможно последует пересмотр норм и т.п.

Источник: elektrovesti.net

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