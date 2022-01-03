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В одном из детских садов Харькова отравились дети: причиной могла стать свежемороженая рыба

В одном из детских садов Харькова отравились дети: причиной могла стать свежемороженая рыба

Во время проверки специалисты нашли в заведении свежемороженую рыбу сомнительного качества.

После жалоб на случаи отравления в детском саду в Слободском районе Харькова, специалисты Главного управления Госпродподтребслужбы провели там инспекцию. Во время проверки нашли рыбу сомнительного качества. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Так, согласно документам, свежемороженую рыбы в садик поставляет предприятие, у которого нет разрешения на производство и/или хранение пищевых продуктов животного происхождение.

«Виновные лица привлечены к предусмотренной законодательством ответственности, размер штрафа составляет 52000 грн. Информация об указанном случае будет передана в правоохранительные органы», — отметили в Госпродподтребслужбе.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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