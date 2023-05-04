“В окупованому Криму росіяни бояться всього: і дронів, і партизанів, і ракет”, — Вадим Скібіцький

Про настрої та підготовку росіян до оборони окупованих Криму та МаріуполІ заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький розповів під час інтерв’ю телеканалу “Київ”.

За його словами, на території Маріуполя російські окупанти готуються до кругової оборони та активно відновлюють необхідну для ведення бойових дій інфраструктуру, зокрема портову.

Тим часом на території Криму зміцнює свої спроможності український рух спротиву. Його активність разом з ударами по кримських військових об’єктах справляє на росіян гнітюче враження.

“Ми бачимо, що росіяни бояться. Та ж сама база в Севастополі та інші військові об’єкти зараз потужно охороняються, окупанти обладнують позиції, щоб захистити від будь-яких атак проти цієї інфраструктури”, — повідомив представник ГУР.

За словами Скібіцького, нині ворог перемістив більшість бойових кораблів з Севастополя на територію рф, зокрема до Новоросійська, щоб уникнути їхнього знищення на території тимчасово окупованого Криму.

Також представник воєнної розвідки України зазначив, що до осені 2022 року російські окупанти не приділяли особливої уваги обороні Криму.

Однак після успіху української армії на Харківщині, Херсонщині, а далі — удари по військових об’єктах та дії нашого руху спротиву на території окупованого півострова змусили загарбників “взятися за голову”: зводити укріплення, зміцнювати узбережжя тощо.

За словами генерал-майора Скібіцького, звільнення Криму залежатиме від низки факторів:

“Все залежатиме від того, як буде спланована наша операція зі звільнення Криму. По-друге, який буде моральний стан російських військовослужбовців. Якщо там буде паніка і всі почнуть тікати, то можливий “жест доброї волі”. Але це не буде дуже просто, тому що вони вважають Крим останньої фортецею і будуть намагатися захищати півострів до кінця”, — підкреслив Вадим Скібіцький.

Джерело: gur.gov.ua

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