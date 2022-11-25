В освобожденных районах Херсонской области уже обнаружили 9 застенков оккупантов

На территории освобожденной Херсонской области уже обнаружили девять застенков, оставленных российскими оккупантами.

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в эфире телемарафона.

Также в области обнаружили 432 тела гражданских, погибших во время оккупации.

Сообщается, что Генпрокуратурой создан координационный штаб по документированию и расследованию военных преступлений. Сейчас в Херсонской области работает 12 совместных следственных прокурорских групп.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/6695

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