Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:24
Просмотров: 135

В пожаре на Салтовке погиб 62-х летний мужчина

Сгоревшие гаражные боксы, полицейские, которые работают рядом, уничтоженный огнем автомобиль, - это следствия пожара, который произошел накануне, в одном из гаражных кооперативов, по Салтовскому Шоссе. На месте проишествия спасатели прибыли в 10 утра. Они установили, что общая площадь пожара составляет около 100 кв. м. Во время ликвидации, в одном из гаражей произошел взрыв. Как выяснилось позже, - это был аккумулятор. Уже через час пожарники полностью побороли стихию.

Евгений Василенко, нач. сектора связей со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

В одному з боксів, саме там де сталася пожежа, було виявлено тіло загиблого чоловіка, 58-го року народження. Розглядаються такі версії, як: коротке замикання електропроводки, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів, а також необережне поводження з вогнем.

Огонь повредил 8 гаражных боксов и полностью уничтожил 3 автомобиля, сообщают в Отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области. Сейчас следователи внесли информацию о проишествии в Единый реестр досудебных расследований, по ч. 2, ст. 270 (нарушение, установленных законодательством, требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкциями статьи предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства проишествия.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: пожар

Читайте ещё:

По улице Чичибабина горел автомобиль
Сегодня 18:17    116
В Волчанском районе во время пожара хозяина горящего дома спасли соседи
Сегодня 11:13    127
В центре Харькова горел автомобиль, подозревают поджог
Сегодня 10:22    200
Под Сумами загорелась харьковская электричка
Сегодня 08:50    156
Полиция установила причину возгорания в гаражном кооперативе на Салтовке (ФОТО)
Сегодня 07:27    298
Лесные пожары в Австралии: число погибших возросло до 27 человек
12.01.2020 17:00    162
Пожар в гаражном кооперативе на Салтовке: названа предварительная причина возгорания
12.01.2020 16:16    384
Во время пожара в гаражном кооперативе на Салтовке погиб мужчина: подробности от ГСЧС
12.01.2020 13:13    292
На Салтовке - масштабный пожар: горят гаражи (видео)
12.01.2020 11:37    936
На ХТЗ в девятиэтажке произошел пожар: горел балкон
11.01.2020 10:20    146
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 