В пожаре на Салтовке погиб 62-х летний мужчина

Сгоревшие гаражные боксы, полицейские, которые работают рядом, уничтоженный огнем автомобиль, - это следствия пожара, который произошел накануне, в одном из гаражных кооперативов, по Салтовскому Шоссе. На месте проишествия спасатели прибыли в 10 утра. Они установили, что общая площадь пожара составляет около 100 кв. м. Во время ликвидации, в одном из гаражей произошел взрыв. Как выяснилось позже, - это был аккумулятор. Уже через час пожарники полностью побороли стихию.

Евгений Василенко, нач. сектора связей со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

В одному з боксів, саме там де сталася пожежа, було виявлено тіло загиблого чоловіка, 58-го року народження. Розглядаються такі версії, як: коротке замикання електропроводки, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів, а також необережне поводження з вогнем.

Огонь повредил 8 гаражных боксов и полностью уничтожил 3 автомобиля, сообщают в Отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области. Сейчас следователи внесли информацию о проишествии в Единый реестр досудебных расследований, по ч. 2, ст. 270 (нарушение, установленных законодательством, требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкциями статьи предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства проишествия.

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