Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:03
Просмотров: 108

В поселке под Харьковом ночью горел «BMW»: открыто уголовное дело

В поселке под Харьковом ночью горел «BMW»: открыто уголовное дело

В поселке под Харьковом ночью загорелась иномарка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, сообщение о возгорании автомобиля «BMW» по улице Студенческая в поселке Глубокое Харьковской области поступило в полицию 20 марта около 3:00. 

Огнем был поврежден капот и подкапотное пространство автомобиля. 

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Также ранее сообщалось о горевших минувшей ночью двух автомобилях возле дома на Салтовском Шоссе в Харькове.

По данному факту сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Предварительно было установлено, что первым загорелся автомобиль «Hyundai», который огонь уничтожил полностью. 

Затем огонь перекинулся на автомобиль «Ford Fiesta», который получил повреждение правой боковой части кузова и салона. 

Информацию о происшествии правоохранители зарегистрировали в журнале заявлений и сообщений.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: пожар

Читайте ещё:

В Немышлянском районе сгорел «Volkswagen Passat»: делом занялась полиция
Сегодня 14:46    112
В Харьковской области произошел пожар на территории соццентра
Сегодня 14:33    101
Из-за выжигания сухостоя на Харьковщине выгорело 7 гектаров земли и пострадали два сарая
Сегодня 12:11    101
На Салтовке ночью сгорел автомобиль
Сегодня 10:05    130
За одну ночь в Харькове горели 7 автомобилей
19.03.2019 19:25    314
По фактам ночного возгорания автомобилей открыты уголовные производства
19.03.2019 13:45    180
Возле харьковской многоэтажки горели иномарки
19.03.2019 10:14    232
У столиці затримали чоловіка, який кинув ємність із запальною сумішшю у вітрину магазину
19.03.2019 07:28    93
Во время пожара в гараже сгорела иномарка
18.03.2019 14:28    185
Под Харьковом горел частный дом: есть жертва
15.03.2019 09:45    185
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 