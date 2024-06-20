В Північній Кореї офіційно, публічно і грубо принизили кремлівську команду - ще й зазняли це на технічне відео, котре "цілком випадково" негайно потрапило в мережу.

Лаврова, Бєлоусова і всю захекану російську делегацію (персонал Кім Чен Ина зекономив ще й на кондиціонуванні - щоб росіяни відчули гостинність Чучхе в усій повноті?) корейці від душі вмочили писком до ґрунту: спочатку сказали "бігом до залу переговорів", а тоді тупо вигнали з залу - "Вийдіть в хол. Спершу зайдуть наші керівники".

"Великая держава", що вже тут. По путіну і росії вже топчеться навіть останній маргінал. Але проковтнули і не кривились. Тільки запопадливо прогнулись - "ви б одразу попередили - а то спочатку кажете "бігти", а тоді...".

А де росіянам діватись, якщо в них всі плани окупації України зав'язані на північнокорейські снаряди? Вони паскудні - зате їх багато, мільйони.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/28149

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