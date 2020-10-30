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В разгар коронавируса петербургских пенсионеров собрали на концерт «На всю оставшуюся жизнь»

В разгар коронавируса петербургских пенсионеров собрали на концерт «На всю оставшуюся жизнь»

24 октября муниципалитет Большой Охты провел концерт под названием «На всю оставшуюся жизнь» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в БКЗ «Октябрьский». Приглашенные на мероприятие пенсионеры, как заметно на видео, не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски на лицо. На это обратила внимание «Фонтанка».

В группе администрации МО «Большая Охта» во «ВКонтакте» сказано, что таких концертов планируется провести два. При этом жители муниципалитета старше 60 лет получат билеты через кураторов Большеохтинского Совета старейшин по своим территориям.

По информации издания, администраторы группы удаляют все комментарии о возможной опасности посещения мероприятия. «Учитывая организационную важность данного объявления, комментарии, не касающиеся порядка выдачи билетов, будут удаляться без объяснений», — заявили в муниципалитете.

За последние сутки в России выявили 16 710 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Больше всего новых случаев в Москве — 4 455, Санкт-Петербурге — 709, Московской области — 491, Нижегородской области — 396, Ростовской области — 306.

Источник: breakingmad.me

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