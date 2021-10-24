В РФ ввели ограничение на пользование мессенджерами: только по паспортным данным

Власти России решили ввести ограничение на пользование приложениями по обмену сообщений. Новые правила вступят в силу с марта 2022 года.

Соответствующий документ правительство России приняло 20 октября. В настоящее время стали известны отдельные положения по усилению контроля за интернет-пользователями в РФ.

Мессенджеры будут обязаны при регистрации запрашивать реальный телефонный номер пользователя. После того, как они подтвердят его, должны будут направить запрос мобильному оператору о владельце указанного номера.

В свою очередь, оператор обязан в течение 20 минут предоставить всю информацию об абоненте из базы данных, то есть паспортные данные. Если информация окажется неполной или недостоверной, мессенджер должен отказать пользователю в предоставлении услуг.

В случае успешной верификации каждому россиянину будут предоставлять уникальный идентификационный код, который необходимо будет обновить в случае смены оператора мобильной связи. Если пользователь от этого откажется – мессенджер должен в течение суток его отключить.

Противники решения говорят, что таким образом Кремль пытается вытеснить иностранные платформы. В то же время отечественные российские мессенджеры станут для граждан опасными.

Источник: internetua.com

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